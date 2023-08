Die Rentenmärkte haben mit einem deutlichen Zinsanstieg für eine Überraschung gesorgt. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen zum Beispiel ist auf über 4% gestiegen, bei den 20-jährigen Staatsanleihen sogar auf 4,5%. Damit wurde das alte Zinshoch aus dem Herbst 2022 erreicht, obwohl die Inflation in den USA deutlich auf rund 3% gesunken ist – eine eher ungewöhnliche Kombination. Wir erwarten, dass die Fed – aber auch die EZB in Europa – am Ende der Zinserhöhungen angekommen ist. Ab Frühjahr 2024 könnten Zinssenkungen wieder ein Thema sein.



An den Aktienmärkten hat sich unsere Erwartung bestätigt, dass die übertrieben optimistische Anlegerstimmung für volatile Kurse sorgt. Das zeigt sich besonders deutlich in Europa, wo der EuroStoxx 50 wieder deutlich unter die Marke von 4400 Punkten gefallen ist. Dieser wichtige Kurswiderstand ist erst kurz davor durchbrochen worden – eine typische Bullenfalle. In den USA sieht dagegen das Chartbild deutlich besser aus. Sowohl beim Nasdaq 100 als auch beim S&P 500 ist der Aufwärtstrend noch intakt, trotz der jüngsten Kursrückgänge.



Für eine mögliche Konsolidierung an den Aktienmärkten spricht auch die sehr gemischt ausgefallene Berichtssaison. Unterm Strich haben wir einen deutlichen Rückgang der Unternehmensgewinne im zweiten Quartal 2023 gesehen, kombiniert mit rückläufigen Margen in einigen Sektoren. Dazu kommt, dass die Aktienmärkte im August und September traditionell schwach sind.



Fazit:

• Zinsanstieg kam überraschend, fundamental spricht vieles für sinkende Renditen ab 2024. Aktuell besteht noch einmal die Chance auf hohe Kupons



• Aktienmärkte bleiben anfällig für Gewinnmitnahmen, aber US-Aktienmärkte stehen technisch besser da als Europa. Eine Konsolidierung oder Korrektur wären gesund



• Vorausschauend belasten eine ungünstige Saisonalität und schwächere Unternehmensgewinne die Aktienmärkte



Foto: Michael Winkler © St.Galler Kantonalbank Deutschland