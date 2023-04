Die NRW.BANK hat ihren insgesamt siebten Social Bond und den ersten im Jahr 2023 emittiert. Die Anleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Euro traf auf eine solide Nachfrage in einem volatilen Marktumfeld. Sie läuft über zehn Jahre. Seit dem Jahr 2020 platziert die Förderbank für Nordrhein-Westfalen ihre Sozialanleihen auf dem europäischen und australischen Kapitalmarkt.



„Nachhaltigkeit ist für uns in der NRW.BANK ein zentrales Leitmotiv und wesentliches Kriterium bei unseren geschäftspolitischen Entscheidungen“, sagt Eckhard Forst, Vorsitzender des Vorstands der NRW.BANK. „Das gilt in unserem Fördergeschäft genauso wie im Kapitalmarktgeschäft. Ein Beleg dafür ist unser inzwischen siebter NRW.BANK.Social Bond. Über ihn refinanzieren wir Projekte in Nordrhein-Westfalen, die die soziale Dimension der Nachhaltigkeit fokussieren.“



Aus den Mitteln des ersten NRW.BANK.Social Bonds des Jahres 2023 werden zum Beispiel Projekte zur Förderung von bezahlbarem Wohneigentum, zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Unterstützung von Kommunen, etwa beim Thema schulische Bildung, von Maßnahmen im Gesundheitswesen und in der Pflege sowie Investitionen in den Katastrophenschutz refinanziert. Die Anleihe entspricht damit den ICMA Social Bond-Principles.



Die Emission des siebten Social Bonds traf auf starkes Interesse aus dem Heimatmarkt. Als Konsortialführer brachten J.P. Morgan, NatWest Markets, LBBW und TD Securities die Sozialanleihe für die NRW.BANK an den Markt.



Die Förderbank für Nordrhein-Westfalen gehört zu den Vorreitern bei Nachhaltigkeitsanleihen. Bereits im Jahr 2013 legte die NRW.BANK als erste regionale Förderbank in Deutschland einen Green Bond zur Refinanzierung umweltfreundlicher Projekte zur Förderung von sauberem Wasser und grüner Energie in NRW auf. Im Juni 2020 platzierte sie als erste deutsche Förderbank eine Sozialanleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro auf dem europäischen Kapitalmarkt.



Den sozialen Nutzen der geförderten Projekte hat zuletzt ISS ESG bestätigt. Adressiert werden demnach sechs Ziele für nachhaltige Entwicklungen der Vereinten Nationen: (1) Keine Armut, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (5) Geschlechtergleichheit, (8) Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie (10) Weniger Ungleichheiten.



Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern „Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union.



www.green-bonds.com

Foto: © NRW.BANK