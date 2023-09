ODDO BHF Global Target Green 2028 investiert in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen mit dem Ziel, einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zur sozialen Entwicklung zu leisten. Er wurde als einer der allerersten Laufzeitfonds in Europa gemäß der europäischen Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (SFDR) als Artikel-9-Produkt eingestuft.



ODDO BHF Global Target Green 2028 investiert ausschließlich in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte oder Aktivitäten begeben werden. Diese Unternehmen kommen aus Sektoren wie alternative Energien, Versorgung, Transportwesen und Immobilien. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage eines bewährten Anlageprozesses, der fundamentale Kreditanalysen mit einer eingehenden Prüfung der „grünen“ und sozialen Merkmale jeder Emission sowie mit einem aktiven, konsequenten Risikomanagement kombiniert.



Der Fonds verfolgt einen sogenannten „Buy-and-Maintain“-Ansatz. Er kauft also Anleihen und hält sie bis zu ihrer Fälligkeit, behält es sich allerdings vor, im Interesse der Anleger umzuschichten. Die Laufzeit der ausgewählten Anleihen endet maximal sechs Monate nach dem 31. Dezember 2028.



Den ersten Laufzeitfonds startete ODDO BHF Asset Management bereits 2009. Mittlerweile verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro2 nach dieser Strategie und verfügt über entsprechend große Erfahrung in der Konzeption und Steuerung von Laufzeitfonds. Der ODDO BHF Global Target Green 2028 steht bis zum 31. Dezember 2024 zur Zeichnung offen.



„Grüne Anleihen, eine stark wachsende Anlageklasse, ermöglichen es mit ihrem ausgewogenen Profil Emittenten auf ideale Weise, spezifische Projekte zu identifizieren, in die Anleger gezielt ihr Kapital lenken können", so Eugen Biller, Fondsmanager bei ODDO BHF Asset Management GmbH. Cyrielle Boyer, Global Head of Euro Aggregate bei ODDO BHF Asset Management, fügt hinzu: „Sofern kein Kreditereignis eintritt, ermöglicht das Halten von Anleihen bis zu ihrer Fälligkeit, einen erheblichen Teil der Rendite bereits zum Kaufzeitpunkt festzuschreiben und das Zins- und Kreditrisiko schrittweise zu neutralisieren.“ Gleichwohl sind diese Anlagen auch mit dem Risiko eines Kapitalverlusts und Kreditrisiken verbunden.



„Die Anleger suchen zunehmend nach Lösungen, die ihnen sowohl Rendite bieten als auch die Möglichkeit, sich in Projekten mit konkretem, nachhaltigem Nutzen für die Umwelt zu engagieren. ODDO BHF Global Target Green 2028 ist besonders dafür geeignet, diesen beiden Ansprüchen Rechnung zu tragen", ergänzt Nicolas Chaput, Global CEO von ODDO BHF Asset Management.



Foto: Nicolas Chaput © ODDO BHF AM