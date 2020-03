Ölpreis-Crash und Coronavirus: Anleiherenditen auf Tiefstwerten

Angesichts von Coronavirus, Ölpreisverfall und Kursrutsch an den Börsen flüchten Großanleger in sichere Anlagen und nehmen dafür auch Negativzinsen in Kauf.

Die Österreichische Benchmarkanleihe erreichte am Montag mit minus 0,5 Prozent einen historischen Tiefstwert, teilte die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) auf Anfrage der APA mit.

Davor war der Tiefstwert für die 10-jährige Benchmark-Anleihe der Republik Österreich am 28. August 2019 bei minus 0,47 Prozent gelegen. Allerdings sei der Markt stark in Bewegung, die Kurse ändern sich laufend, so ein OeBFA-Sprecher. Auch die 100-jährige Anleihe der Republik Österreich bringt aktuell nur mehr 0,34 Prozent Rendite, am Freitagnachmittag waren es noch 0,51 Prozent. Auch das ist die historisch niedrigstes Rendite für diese Anleihe.

Österreichs Anleihen sind nicht alleine betroffen. Auch in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden gaben die Renditen deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen fiel um 0,13 Prozentpunkte auf minus 0,846 Prozent. Besonders stark stiegen die Kurse von US-Anleihen. Bereits am Freitag hatten die US-Staatspapiere deutlich zugelegt. Insbesondere langlaufende Anleihen legten weiter kräftigt zu. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent.

Dagegen wurden italienische Staatsanleihen zu Beginn der Woche massiv verkauft. Hier stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 0,22 Prozentpunkte auf 1,29 Prozent.

Auch am Devisenmarkt setzten Anleger auf sichere Häfen. Neben dem Euro profitierten der Schweizer Franken und der japanische Yen. Währungen von Ländern, die stark vom Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen norwegische Krone, der kanadische Dollar aber auch der US-Dollar.

Auch der Goldpreis legte im frühen Handel zu. Das Edelmetall stieg auf mehr als 1.700 Dollar je Feinunze. Das ist der höchste Stand seit Dezember 2012.

Die Sorgen vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie sorgte an den Aktienbörsen für Panik. Der heimische Leitindex ATX stürzte in den ersten Handelsminuten um herbe 8,01 Prozent auf 2.406,18 Punkte ab. Der deutsche DAX notierte gegen 9.00 Uhr mit einem Kursrutsch von 7,11 Prozent bei 10.722,17 Punkten. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, fiel massiv um 5,42 Prozent auf 3.056,97 Zähler. Der britische FTSE-100 ging mit einem Kurseinbruch von 8,56 Prozent bei 5.909,05 Zählern in den Handel.

(Schluss) tsk/bel

APA