Österreich hat einen Green Bond mit einer Laufzeit von 6 Jahren und eine konventionelle Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren platziert. Österreich wird mit Aa1 (stabil), AA+ (stabil), AA+ (negativ) und AAA (stabil) gerated.



Der ÖsterreichischeGreen Bond (ISIN AT0000A33SH3) hat eine Laufzeit bis 23.05.2029 (6 Jahre) und ein Volumen von 3 Mrd. Euro. Der Kupon beträgt 2,90% p.a., der Emissionspreis 99,711%.



Die konventionelle Anleihe (ISIN AT0000A33SK7) hat eine Laufzeit bis 20.10.2053 (30 Jahre) und ein Volumen von 2 Mrd. Euro. Der Kupon beträgt 3,15% p.a., der Emissionspreis 98,914%.



Beide Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, und werden in Wien und in Frankfurt am Regulierten Markt gelistet, anwendbar ist österreichisches Recht. Die Green Bond Emission wurde von Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, Erste, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleitet.



www.green-bonds.com

Foto: © Michal Jarmoluk auf Pixabay