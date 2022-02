Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,52 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 29 Basispunkten.

Etwas nachgelassen haben die Zinserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank, da eine Reihe von EZB-Vertretern zuletzt versucht hat, die Erwartungen eines schnellen Zinsschritts zu dämpfen. Weiterhin wird jedoch dem Sommer als Beginn des Zinszyklus eine hohe Wahrscheinlichkeit beigemessen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Die US-Fed will im März mit der ersten Zinserhöhung beginnen und forcierter Vorgehen als bei der letzten Normalisierung der Geldpolitik. Kopfschmerzen bereitet der US-Notenbank die hohe Inflation, die auch eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung darstellt, so die Helaba-Experten weiter. Vor diesem Hintergrund wird den heute anstehenden Verbraucherpreisen in den USA eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Es zeichnet sich ein erneuter Anstieg ab und so dürfte die Inflation mit über 7,0 % das höchste Niveau seit annähernd 40 Jahren erreichen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,46 -0,44 -0,02 -11 5 Jahre 0,12 0,14 -0,02 15 10 Jahre 0,52 0,52 0 29 30 Jahre 0,91 0,91 0 47

ger/pma