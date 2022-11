Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um starke 22 Basispunkte auf 2,61 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Stark zulegen konnten auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 1,39 Prozent. Der Impulsgeber an den Finanzmärkten war am Berichtstag unerwartet niedrige US-Inflationsdaten, welche auf weniger stark steigenden US-Leitzinsen hindeuten könnten.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise in den USA im Oktober um 7,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 7,9 Prozent gerechnet. Im September hatte die Inflationsrate noch 8,2 Prozent betragen. Es ist der vierte Rückgang der Rate in Folge.

"Die Inflation ist auf deutlichem Rückzugskurs", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Fed-Chef Powell habe Grund zum Durchatmen. "Wenn es zu keinen weiteren externen Schocks kommt, werden die Teuerungsraten im kommenden Jahr noch merklicher fallen", schrieb Gitzel. Für die Fed rücke also der Zeitpunkt, an dem sie von weiteren Zinsanhebungen absehen könne, näher.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,04 2,21 -0,17 9 5 Jahre 2,26 2,50 -0,24 36 10 Jahre 2,61 2,83 -0,22 61 30 Jahre 2,66 2,81 -0,15 70

ste/spa