Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen deutlich an. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 7 Basispunkte auf 1,95 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future in Frankfurt rutschte um deutliche 0,79 Prozent ab.

Auch an den Anleihemärkten stand am Donnerstag die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Die EZB leitete dabei ihre geldpolitische Wende ein und verkündete, dass man die Leitzinsen im Juli um 25 Basispunkte anheben werde. Zudem werden die Netto-Anleihekäufe der Zentralbank beendet. Die EZB folgt damit nach langem Zögern der US-Notenbank Fed, die ihre Zinswende bereits im März vollzogen hatte.

Durch die stark gestiegene Inflation war der Zinsdruck auf die EZB zuletzt höher geworden. Getrieben wird die Inflation seit Monaten vor allem von steigenden Energiepreisen, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nochmals kräftig anzogen. Auch Probleme in den Lieferketten sorgen für steigende Preise. Die EZB hat in Anbetracht dessen ihre Inflationsprognosen deutlich nach oben geschraubt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,82 0,75 +0,07 1 5 Jahre 1,41 1,32 +0,09 22 10 Jahre 1,95 1,88 +0,07 52 30 Jahre 2,16 2,14 +0,02 54

pma/spa

(APA)