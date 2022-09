Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sechs Basispunkte auf 2,25 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,49 Prozent auf 144,28 Einheiten.

Festverzinsliche dürften angesichts der positiven Marktstimmung wenig gesucht gewesen sein. An den Aktienmärkten war es bis zuletzt deutlich nach oben gegangen. Impulsgebende Konjunkturdaten blieben am Montag dünn gesät, bevor am Dienstag Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen veröffentlicht werden - diesem Ereignis wird wegen der Geldpolitik der Federal Reserve hohe Wichtigkeit zugeschrieben. Auf der Grundlage der Teuerung hatte die Fed zuletzt deutliche Zinsanhebungen beschlossen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,31 1,38 -0,07 1 5 Jahre 1,74 1,77 -0,03 24 10 Jahre 2,25 2,31 -0,06 59 30 Jahre 2,44 2,51 -0,07 67

