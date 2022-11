Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 2,58 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,29 Prozent auf 140,50 Punkte.

Am heutigen Handelstag standen Nachrichten über die Corona-Lage in China und und deutsche Erzeugerpreisdaten im Fokus. Einerseits hatten in der chinesischen Volksrepublik zwei der größten Städte am Montag weitere Einschränkungen angekündigt. Andererseits war der Preisauftrieb auf Herstellerebene in Deutschland erstmals seit Mai 2020 auf Monatssicht rückläufig.

Im weiteren Wochenverlauf dürften Marktbeobachter ihre Aufmerksamkeit auf wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten richten ebenso wie Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Überdies werden diesseits des Atlantiks einige Stimmungsbarometer veröffentlicht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,16 2,24 -0,08 9 5 Jahre 2,23 2,35 -0,12 27 10 Jahre 2,58 2,62 -0,04 59 30 Jahre 2,58 2,65 -0,07 68

sto/ste

(APA)