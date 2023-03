Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf 2,91 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten.

Seit Beginn der Woche haben abflauende Ängste vor einer neuen Bankenkrise für etwas mehr Risikofreude der Anleger gesorgt, was die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen belastet. "Die Risikowahrnehmung geht weiter zurück", heißt es in einem Marktkommentar der deutschen Dekabank. Die nächsten deutlichen Marktimpulse erwarten die Dekabank-Experten von neuen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone, die aber erst in der zweiten Wochenhälfte auf dem Programm stehen.

Am Dienstag standen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In Frankreich hat sich das Geschäftsklima im März etwas eingetrübt, Analysten hatten mit der Entwicklung aber gerechnet. In Italien hellte sich die Stimmung unter Verbrauchern und in den Unternehmen auf.

Am Nachmittag rückten dann aktuelle US-Daten in den Fokus: Auf dem US-Immobilienmarkt belasten steigende Zinsen weiter die Preisentwicklung. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten gingen die Häuserpreise im Jänner um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Die Stimmung der Verbraucher in den Vereinigten Staaten hat sich im März trotz der jüngsten Finanzmarktturbulenzen aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen stieg zum Vormonat um 0,8 Zähler auf 104,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 101,0 Punkten gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,69 2,69 0 13 5 Jahre 2,64 2,61 +0,03 39 10 Jahre 2,91 2,88 +0,03 64 30 Jahre 2,98 2,96 +0,02 63

ger/sto

(APA)