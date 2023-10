Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel leicht gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen etwas. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,56 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen traten weitgehend auf der Stelle. Der Euro-Bund-Future gab sehr moderate 0,04 Prozent nach. Abwärts ging es in Europa auch mit den Aktienkursen verbunden mit den Sorgen im Nahost-Konflikt.

Im Verlauf standen zudem veröffentlichte US-Konjunkturnachrichten im Fokus. In den USA sind die Verkäufe von bereits bestehenden Häusern im September weiter gesunken und erreichten den tiefsten Stand seit 13 Jahren. Im Monatsvergleich fielen sie um 2,0 Prozent.

Positive Nachrichten kamen hingegen aus dem US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist zuletzt überraschend zurückgegangen. In der vorigen Woche stellten 198.000 Menschen einen Antrag auf staatliche Stütze. Experten hatten mit 212.000 gerechnet.

Aus den Reihen der US-Notenbank Fed äußert sich am Abend zudem der Vorsitzende Jerome Powell auf einer Diskussionsrunde in New York. Thema ist der wirtschaftliche Ausblick.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,51 3,55 -0,04 25 5 Jahre 3,26 3,31 -0,05 41 10 Jahre 3,56 3,57 -0,01 63 30 Jahre 3,70 3,73 -0,03 60

