Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 9 Basispunkte auf 2,92 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Am Dienstag standen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone fielen mit einem leichten monatlichen Zuwachs unspektakulär aus.

Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) deuten unterdessen auf fortgesetzte Zinsanhebungen hin. Entsprechend äußerten sich am Dienstag sowohl der deutsche Bundesbankchef Joachim Nagel als auch EZB-Vize Luis de Guindos. Die EZB hat ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten deutlich erhöht, nachdem sie lange Zeit trotz hoher Inflationsraten gezögert hatte.

Heute finden die Zwischenwahlen ("Midterms") zum Kongress in den USA statt. Laut Umfragen wird Präsident Joe Biden seine Mehrheit im Repräsentantenhaus und möglicherweise auch im Senat an die Republikaner verlieren. Das Regieren dürfte dann noch schwieriger werden. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,19 2,24 -0,05 0 5 Jahre 2,59 2,61 -0,02 39 10 Jahre 2,92 3,01 -0,09 63 30 Jahre 2,89 2,97 -0,08 71

