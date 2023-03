Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel deutlich gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 16 Basispunkte auf 2,93 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 65 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 1,21 Prozent auf 136,15 Zähler.

Die klaren Abgaben an den Aktienmärkten dürften wohl der positiven Stimmung an den Aktienmärkten geschuldet sein. Dort hatte sich nach den zuletzt deutlichen Abgaben, hervorgerufen durch die Not-Rettung der Credit Suisse und den Turbulenzen an den Finanzmärkten, die Stimmung beruhigt. Mit Blick nach vorn richtet sich die Aufmerksamkeit nun vor allem auf die am morgigen Mittwoch stattfindende Zinssitzung der US-Notenbank.

"Meines Erinnerns nach gingen die Erwartungen vor einer Zinssitzung der Fed noch nie so weit auseinander, von 0 über 0,25 bis 0,50 Prozentpunkte", meinte die Commerzbank-Expertin Antje Praefcke hier im Vorfeld. "Keiner weiß wirklich, was wir (...) bekommen werden, wie beim Griff in die Pralinenschachtel."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,73 2,59 +0,14 15 5 Jahre 2,67 2,52 +0,15 38 10 Jahre 2,93 2,77 +0,16 65 30 Jahre 2,92 2,87 +0,05 63

sto/spa

APA