Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 3,28 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August überraschend aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW verbesserte sich von niedrigem Niveau aus etwas. Analysten hatten hingegen mit einer erneuten Verschlechterung gerechnet. Allerdings verschlechtere sich die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich und sank auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Ökonomen äußern sich verhalten zu den Daten.

Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China unterstrichen nach Ansicht von Analyst Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades die Sorgen um die weltweite Konjunktur. Erneute Zinssenkungen durch Chinas Notenbank zeigten dagegen keine große Wirkung.

Die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel sind im Juli stärker als erwartet gestiegen, wurde am Nachmittag bekannt. Zeitgleich wurde gemeldet, dass die Einfuhrpreise in den USA im Juni zwar im Jahresvergleich weiter gesunken sind, aber nicht so stark wie erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,35 3,33 +0,02 22 5 Jahre 3,10 3,06 +0,04 39 10 Jahre 3,28 3,24 +0,04 59 30 Jahre 3,36 3,30 +0,06 61

(APA)