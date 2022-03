Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel mehrheitlich im Minus gezeigt. Die Renditen legten in den meisten Laufzeiten zu, nur am kurzen Ende ging es nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf 0,9 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 33 Basispunkten.

Die Festverzinslichen dürften zum Wochenschluss etwas von den überwiegend höher tendierenden Aktienmärkten belastet werden. Die Börsenstimmung ist trotz schwächelnder Konjunkturdaten freundlich. Am Vormittag wurde bekannt, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine spürbar eingetrübt hat.

Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im März auf 90,8 Punkte, nach 98,5 Zählern im Februar, wie das Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Zuvor war der wichtigste Frühindikator für die Konjunktur in Deutschland zwei Monate in Folge gestiegen. Experten hatten im Schnitt zuvor einen Wert von 94,2 Punkte erwartet.

Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage und vor allem die Aussichten für die kommenden sechs Monate schlechter als zuletzt. Beim Barometer der Erwartungen gab es einen "historischen Einbruch", der noch stärker ausfiel als beim Ausbruch der Coronakrise im März 2020. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,40 -0,39 -0,01 -23 5 Jahre 0,42 0,38 +0,04 10 10 Jahre 0,90 0,88 +0,02 33 30 Jahre 1,19 1,18 +0,01 49

kat/ste