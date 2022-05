Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 1,54 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 53 Basispunkten.

Deutsche Anleihen gaben etwas nach. Der Euro-Bund-Future notierte im Späthandel mit einem Minus von 0,30 Prozent bei 153,46 Punkten.

Der Handel bewegte sich in einer engen Bandbreite. Schließlich ist in vielen Ländern Europas Feiertag, was zu niedrigeren Handelsumsätzen führt. Verbesserte Konjunkturindikatoren aus Italien bewegten den Markt kaum.

Auch die am Nachmittag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen, wirkten sich aber nicht merklich im Handel aus. Die US-Wirtschaft ist im Winter stärker als erwartet geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt fiel im ersten Quartal annualisiert laut einer zweiten Schätzung des Handelsministeriums um 1,5 Prozent.

Zuletzt hatten eher enttäuschende Konjunkturdaten die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas gedämpft. Die ebenfalls gemeldeten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen jedoch etwas stärker als erwartet zurück und befinden sich auf einem niedrigen Niveau.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,31 0,36 -0,05 -1 5 Jahre 0,89 0,90 -0,01 21 10 Jahre 1,54 1,52 +0,02 53 30 Jahre 1,88 1,81 +0,07 59

mik/sto