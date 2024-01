Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 2,84 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,36 Prozent auf 133,96 Zähler.

Am Nachmittag stand konjunkturseitig die Verbraucherstimmung in der Eurozone im Blick. Sie hat sich zu Beginn des Jahres unerwartet verschlechtert. Der Indikator für die Konsumlaune fiel im Jänner im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf minus 16,1 Zähler, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer besseren Stimmung und einem Indexwert von minus 14,3 Punkten gerechnet. Der Wert bleibt damit unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Zuvor wurden am Vormittag Daten zur Nachfrage nach Krediten in der Eurozone veröffentlicht. Banken berichteten im vierten Quartal über einen Nachfragerückgang bei Darlehen an Unternehmen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Erhebung der EZB ergab. Auch die Nachfrage der Haushalte nach Immobilienkrediten und nach Konsumentenkrediten sei rückläufig gewesen. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,82 2,89 -0,07 11 5 Jahre 2,62 2,63 -0,01 36 10 Jahre 2,84 2,80 +0,04 50 30 Jahre 3,09 3,03 +0,06 56

sto/ste