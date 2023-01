Die Oldenburgische Landesbank (OLB) hat ihre erste Senior Preferred Anleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert und damit die Refinanzierungsbasis weiter diversifiziert. Der dreijährige Bond mit einem Volumen von 350 Millionen Euro wurde von nationalen und internationalen Investoren sehr gut nachgefragt und hat die Erwartungen übertroffen. Der inaugural Bond konnte bei mehr als 70 Investoren breit gestreut werden. Rund zwei Drittel des Anleihevolumens konnte international platziert werden, ein Drittel bei Investoren in Deutschland.



Das Bankenkonsortium für die von Moody’s mit Baa2 (positive Outlook) geratete Emission wurde von Barclays, BNP Deutsche Bank, Goldman Sachs und Unicredit Group geführt. Der Spread lag final bei 270 Basispunkten über Swap-Mitte.



„Mit der erfolgreichen Senior Preferred Emission haben wir einen weiteren erfolgreichen Meilenstein in unserer Kapitalmarktpräsenz gelegt. Für die institutionellen Investoren werden wir damit zu einem verlässlichen und regelmäßigen Emittenten. Die hohe Nachfrage spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Leistungsfähigkeit sowie die Perspektive der OLB wider und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt Rainer Polster, Chief Financial Officer der OLB.



Über die OLB

Die Oldenburgische Landesbank AG ist eine moderne, kundenorientierte Bank mit Sitz in Oldenburg, die mehr als 600.000 Kunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern betreut. Die heutige OLB ist das Ergebnis aus dem Zusammenschluss vier erfolgreicher Banken und hat durch die Bündelung unter einem Dach das Beste vereint. Dies ermöglichte die Weiterentwicklung der OLB zu einer profitablen, deutschlandweit agierenden und breit diversifizierten Bank. Die OLB hat eine Bilanzsumme von mehr als 24 Mrd. Euro und eine Kapitalbasis von mehr als 1,5 Mrd. Euro.



Foto: © Oldenburgische Landesbank