OTS: MediaShop by ONE Spot / MediaShop bietet Crowdinvesting-Anleihe für Fans ...

MediaShop bietet Crowdinvesting-Anleihe für Fans und Investoren an /

Jährlich acht Prozent Geldverzinsung oder 15 Prozent Sachzins - schon

ab 250 Euro Investition

Wiener Neustadt (ots) - Bekannte Produkte, starke Reichweite und eine

Erfolgsstrategie, die Früchte trägt: MediaShop (https://www.mediashop.tv/) by

ONE Spot eröffnet privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, über

eine Anleihe vom Wachstum des Demonstrations-Commerce-Unternehmens in den

nächsten Jahren zu profitieren. Ab einer Investition von 250 Euro können

Interessierte zwischen einer jährlichen Geldverzinsung von acht Prozent und

einem Sachzins von 15 Prozent in Form von MediaShop-Einkaufsgutscheinen wählen.

Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu fünf Millionen Euro. Die

Platzierung erfolgt über die österreichische Finanzierungs-Plattform von CONDA

Capital Market. Seit dem 12.11.2026 läuft die rund zweimonatige öffentliche

Zeichnungsfrist.

Die Anleihe hat eine feste Laufzeit bis 31.12.2031 an deren Ende das eingesetzte

Kapital auf einmal zurückgezahlt wird. Die jährlichen Zinsen werden erstmals zum

31.12.2027 ausgezahlt. Außer von der gewählten Verzinsung profitieren Anleger -

je nach Investmenthöhe - von exklusiven Zusatzvorteilen wie dauerhaften

Einkaufsrabatten von bis zu 20 Prozent und Community-Events. Für größere

Investitionsbeträge sind noch weitere Leistungen geplant.

"MediaShop lebt von der Nähe zu seinen Kunden. Mit der Anleihe wollen wir aus

dieser Verbundenheit eine Community machen. Menschen, die an unsere Produkte und

unsere Zukunft glauben, sollen nicht nur unser Wachstum unterstützen können,

sondern auch unmittelbar davon profitieren - mit attraktiven Einkaufsvorteilen

und Rabatten von bis zu 20 Prozent. Wir wollen aus zufriedenen Kunden

langfristige Partner und Botschafter unserer Marke machen", so Christoph Bauer,

Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot.

Transparenter Turnaround: Schlanker Neustart und klare Wachstumsstrategie

Im Juni 2026 hatte MediaShop by ONE Spot die Marke, Warenbestände und über

400.000 Kundendaten der früheren MediaShop-Gruppe übernommen. Nach dieser

Umstrukturierung startete das Unternehmen mit einer schlanken Belegschaft von

rund 40 Beschäftigten neu durch. Die laufenden Aufwendungen für IT,

Infrastruktur und Software wurden unternehmensweit von früher rund 250.000 Euro

auf rund 20.000 Euro pro Monat reduziert. Für das erste Geschäftsjahr 2026/27

plant MediaShop einen Nettoumsatz von rund 34,6 Millionen Euro bei einem

operativen Ergebnis (EBITDA) von etwa fünf Millionen Euro. Bereinigt um

Sondereffekte aus der Warenübernahme und der Neuaufstellung liegt das geplante

EBITDA bei rund 1,2 Millionen Euro.

Investitionen in digitale Reichweite, KI und neue Märkte

Das Anlegerkapital wird in Maßnahmen fließen, die für das Wachstum strategisch

wichtig sind. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau digitaler

Reichweite: Außer auf Live-TV setzt der europäische Demonstrations-Commerce

Spezialist verstärkt auf Streaming, auf Social-Media-Kanäle wie TikTok und

Instagram sowie auf Online-Marktplätze. Zusätzlich zu den rund 50 Millionen

Haushalten mit TV-Gerät sind so künftig rund 120 Millionen weitere digitale

Endgeräte erreichbar. Gleichzeitig investiert MediaShop weiter in wegweisende

Technologien wie künstliche Intelligenz, um den Kundenservice zu

personalisieren, die Logistik zu automatisieren und das Marketing noch

zielgerichteter zu steuern. Ein weiterer Fokus des Unternehmens liegt auf der

Erschließung zusätzlicher europäischer Märkte.

In wenigen Schritten online investieren

Interessierte Anleger können sich ab dem 12.11.2026 direkt auf der Plattform

CONDA ( MediaShop - nachrangige Anleihe | Conda Capital Market (https://conda-ca

pital.com/kampagnen/mediashop-nachrangige-anleihe-der-one-spot-gmbh) )

registrieren, das Informationsblatt (WIIS/Vermögensanlagen-Informationsblatt)

einsehen und den Zeichnungsprozess in wenigen Minuten online abschließen.

Über MediaShop by ONE Spot

MediaShop by ONE Spot GmbH entwickelt und vertreibt Produkte mit besonderem

Fokus auf Demonstrations-Commerce. Das Unternehmen zeigt den konkreten Nutzen

ausgewählter Produkte über TV, Online, Social Media und weitere Vertriebskanäle

und skaliert erfolgreiche Produkte über mehrere europäische Märkte. Seit Juni

2026 wird die Marke MediaShop in Österreich, Deutschland und der Schweiz von der

neuen Gesellschaft weiterentwickelt. MediaShop by ONE Spot beschäftigt rund 40

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und baut seine internationale Vertriebspräsenz

derzeit sukzessive aus.

Pressekontakt:

Erik Biewendt (PR-Agentur Deutschland)

mailto:erik.biewendt@industrie-contact.com

+49 40 899 666 0

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183417/6389075

OTS: MediaShop by ONE Spot