OTS: Nakiki SE / Bitcoin High-Yield-Bond: Nakiki-Anleihe mit ...

Frankfurt am Main (ots) - Die Nakiki SE hat eine Hochzinsanleihe begeben, deren

Mittelverwendung nahezu komplett auf Bitcoin ausgerichtet ist. Das verbindet die

Bitcoin-Treasury-Strategie des Frankfurter Unternehmens mit einem klassischen

Fixed-Income-Zugang für Anleger.

Bitcoin ist als digitale Anlageklasse längst in der Breite angekommen. Doch wer

Bitcoin direkt kaufen will, muss sich mit praktischen Fragen unter anderem zu

Verwahrung, Handelsplätzen und Sicherheitsaspekten auseinandersetzen. In diesem

Spannungsfeld entstehen zunehmend neue Ideen, die Bitcoin-Exposure über

klassische Kapitalmarktstrukturen ermöglichen. Genau hier setzt die Nakiki SE

mit ihrer im Dezember emittierten Anleihe an: einer klassischen Straight Bond,

deren Emissionserlös im Wesentlichen für den Aufbau eines Bitcoin-Bestands

genutzt werden soll. Damit verbindet das Anlageinstrument planbare Erträge aus

einer festverzinslichen Struktur mit einer Mittelverwendung, die eng an die

Bitcoin-Treasury-Strategie der Nakiki SE gekoppelt ist. Das macht die

Hochzinsanleihe auch zu einem wichtigen Baustein der größeren strategischen

Neuausrichtung des Unternehmens zu einer Bitcoin Treasury Company, die ihren

Fokus auf Bitcoin als zentralem Vermögenswert setzt.

Bei der Nakiki-Anleihe (ISIN: DE000A460N46 | WKN: A460N4) handelt es sich um

eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und halbjährlichen

Zinszahlungen. Die Besonderheit: Mit 9,875 % p. a. liegt der Kupon im

High-Yield-Segment.

Die Nakiki-Anleihe als Zugang zur Bitcoin-Exposure

Die Nakiki-Anleihe bildet eine Brücke für Anleger, die zwar an einem

Bitcoin-Investment interessiert sind, die Direktinvestitionen in die

Digitalwährung jedoch aus diversen Gründen scheuen. Zum einen ist die

Hochzinsanleihe eine Option für Investoren, die Wert auf regelmäßige Erträge und

feste Zahlungstermine legen. Das macht die Bitcoin-Anleihe zu einer möglichen

Alternative zum Bitcoin selbst, der eben keine laufende Rendite generiert.

Gleichzeitig liefert der High Yield Bond seine vertraglich festgelegten

Zinszahlungen unabhängig von der jeweiligen aktuellen Entwicklung des

Bitcoin-Kurses.

Zum anderen schafft eine Anleihe einen Zugang über ein börsennotiertes

Wertpapier und eine etablierte Marktinfrastruktur. Viele Anleger sind mit diesem

Anlageinstrument nicht nur vertrauter, gerade für institutionelle Investoren

kann das Format auch leichter mit internen Vorgaben vereinbar und in bestehende

Anlageprozessen integrierbar sein.

Andreas Wegerich, CEO der Nakiki SE, zum neuen Anlageprodukt: "Mit unserer

9,875-Prozent-Unternehmensanleihe bieten wir Anlegern ein Finanzinstrument mit

fixem Zinssatz und lancieren gleichzeitig das erste

Bitcoin-Treasury-Kapitalmarktprodukt in Deutschland." Dabei sieht der

Vorstandsvorsitzende in der jüngsten Kurskorrektur der digitalen Währung

durchaus Chancen sowohl für die Nakiki SE als auch ihre Anleihe und verweist auf

seine positive Einschätzung der langfristigen Entwicklung des Bitcoin. Die

geplante Mittelverwendung fasst der CEO der Nakiki SE folgendermaßen zusammen:

"Der Netto-Emissionserlös der Hochzinsanleihe wird zu 80 bis 90 Prozent in

Bitcoin investiert werden."

Nakiki-Anleihe jetzt in Frankfurt an der Wertpapierbörse zu kaufen

Nachdem die Emission der Nakiki-Anleihe im Handel per Erscheinen an der Börse in

Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) zugelassen wurde, wird der High Yield

Bond nunmehr in fortlaufender Auktion gehandelt. Somit ist die Hochzinsanleihe,

die unter der ISIN DE000A460N46 und der WKN A460N4 im Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, über viele Wertpapierdepots handelbar.

Die Zielgruppe der Unternehmensanleihe ordnet Andreas Wegerich wie folgt ein:

"Die Nakiki-Anleihe richtet sich an Anleger, die Bitcoin-Exposure wünschen, aber

das Anleiheformat mit fixem Kupon und definierter Laufzeit bevorzugen."

Weitere Informationen zur Nakiki-Anleihe finden sich hier:

https://nakikibtctreasury.com/anleihe-1/

Unternehmensmeldungen zur Nakiki SE werden über EQS veröffentlicht:

https://ots.de/4MA0NR

Fakten zur Nakiki-Anleihe: Kupon, Laufzeit, Fälligkeit

- ISIN: DE000A460N46

- WKN: A460N4

- Kupon: 9,875 % p. a.

- Zinszahlung: halbjährlich

- Laufzeit: 5 Jahre, Rückzahlung am 22.01.2031 zu 100 % des Nennwerts

- Stückelung/Mindestanlage: 1.000 EUR

- Emissionsvolumen: 8 Mio. EUR

- Handel: Freiverkehr Börse Frankfurt

