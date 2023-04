Die Peach Property Group AG verlängert die Zeichnungsfrist der am 21. März 2023 beschlossenen Wandelanleihe bis zum 9. Mai 2023, um 12 Uhr CET. Ursprünglich sollte die Zeichnungsfrist am 6. April beendet werden. Zudem wird der Wandelpreis von 20 CHF auf 15 CHF gesenkt. Das Emissionsvolumen beträgt unverändert 50 Mio. CHF, die Erhöhungsmöglichkeit wurde aufgrund des tieferen Wandelpreises auf 65 Mio. CHF begrenzt. Der gesamte Emissionserlös wird prioritär für die Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe (SWX: PEA231; ISIN: CH0417376040) der Gesellschaft eingesetzt. Entsprechend wird den Investoren dieses Instruments ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 des Nennwerts zuzüglich Marchzinsen unterbreitet.



Eckdaten der neuen Wandelanleihe



Der Ausgabepreis der neuen Wandelanleihe beträgt 100 Prozent des Nennwertes. Die Anleihebedingungen sehen einen Kupon in Höhe von 3,00% p.a. bei einer dreijährigen Laufzeit bis Mai 2026 vor. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich, zum ersten Mal per 16. Mai 2024. Die Peach Property Group AG erwartet Emissionserlöse von gegen CHF 50 Mio. mit einer Erhöhungsmöglichkeit auf bis zu 65 Mio. Die Wandlungen der Wandelanleihe kann während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) zum Nennwert von 15 CHF erfolgen. Erstmalig kann per 15. Dezember 2023 gewandelt werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt im Rahmen des bedingten Kapitals der Gesellschaft.



Bei einem Emissionsvolumen von 50 Mio. CHF wird Peach Property Group AG abhängig vom tatsächlich gewandelten Volumen während der Laufzeit bis zu 3.33 Mio. neue Namenaktien aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft nach der morgen Mittwoch, 12. April 2023, erfolgenden Wandlung der ausstehenden Pflichtwandelanleihe.



