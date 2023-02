Der US- amerikanischer Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo, Inc. emittiert eine USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured) mit Laufzeiten von 3 Jahren, über 5 Jahren, 10 Jahren und 30 Jahren. PepsiCo wird mit A1 bzw. A+ gerated. Settlement: 15.02.2023, Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners sind: Bank of Amercia, Citi und J.P. Morgan.



Details zu den Tranchen:

Laufzeiten: 13.02.2026, 15.05.2028, 15.02.2033, 15.02.2053

Initial Price Talk: T +60 bp, T +75 bp, T +100 bp, T +115-120 bp

Renditen ca.: 3 Jahre (4,82%), über 5 Jahre (4,69%), 10 Jahren (4,83%), 30 Jahre (4,95%)



