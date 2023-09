Die pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, DE000A30V8X3) beabsichtigt, eine Anleihe mit einem geplanten Bruttoerlös von bis zu 35 Mio. Euro zu begeben. Mit den Mitteln aus der Anleihe soll der Erwerb eines Portfolios von Retail-Shops (zweistellige Anzahl) für den Eigenbestand finanziert werden. Ziel ist es, jeweils rund 200 TEUR bis 800 TEUR EBITDA pro Retail-Shop zu erwirtschaften, was insgesamt einem EBITDA von rund 8,0 Mio. Euro p.a. entspräche.



Der pferdewetten.de-Konzern hat im zweiten Quartal 2023 bereits den Proof of Concept geliefert und drei Geschäfte für den Eigenbestand erworben. Parallel baut das Unternehmen das Franchise-Netz weiter aus, das derzeit bereits 76 Standorte umfasst.



Die geplante Transaktion soll im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt werden und sich an institutionelle Investoren richten. Die Emission ist, abhängig von den herrschenden Marktbedingungen, für das vierte Quartal 2023 geplant.



Foto: © pixabay