Photon Energy N.V. (FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108) ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass im Zuge der aktuellen Aufstockung des 6,5% Green EUR Bonds 2021/27 des Unternehmens (ISIN: DE000A3KWKY4), die Gläubiger der derzeit ausstehenden 7,75% Anleihe 2017/22 die vom Unternehmen angebotene Umtauschmöglichkeit in den neuen Green EUR Bond mit starkem Interesse angenommen haben.Per Freitag, 7. Oktober 2022, dem offiziellen Ende der Umtauschfrist, hatten Anleger mehr als 6 Mio. Euro nominal zum Umtausch und Mehrerwerb angemeldet, was einer Quote von fast 30% der noch ausstehenden Anleihe in Höhe von 20,9 Mio. Euro entspricht. Damit wurden zusammen mit dem ersten Umtauschangebot vom November 2021 60% der Altanleihe 2017/22 umgetauscht, was die nachhaltige Kapitalmarkthistorie sowie aktuelle Geschäftsentwicklung und Aussichten der Photon-Gruppe unter Beweis stellt . Der verbleibende ausstehende Betrag der Altanleihe 2017/22 in der Höhe von 15,2 Mio. Euro wird am 27. Oktober 2022 den Anleihegläubigern aus den bestehenden liquiden Mitteln des Unternehmens fristgerecht zurückbezahlt.Die Zeichnungsfrist für die aktuelle Aufstockung des 6,5% Green EUR Bond 2021/27 läuft noch bis Dienstag, 11. Oktober 2022, 12:00 MEZ über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Institutionelle Investoren können Zeichnungsgebote noch bis Mittwoch, 12. Oktober 2022 beim Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG im Wege der Privatplatzierung abgeben.„Wir freuen uns sehr über den nochmals starken Zuspruch der Investoren der Altanleihe, den sie durch die weitere Annahme dieser Umtauschmöglichkeit gerade im Hinblick auf die aktuell vorherrschenden Unsicherheiten an den Kapitalmärkten zum Ausdruck gebracht haben und werten dies als Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. „Dies ist ein weiterer Meilenstein in unserer Finanzierungsstrategie zur Sicherung des weiteren Ausbaus unseres PV-Kraftwerksportfolios und konsequenten Nutzung sich derzeit bietender Chancen.“Der Green Bond mit einem Nennwert von bis zu 90 Mio. Euro, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich gezahlt wird, wurde von imug | rating in Bezug auf seine Nachhaltigkeit hin im Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt. Der Nettoerlös aus der Aufstockung wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten wird.Über Photon Energy Group – photonenergy.comDie Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 120 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 892 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330 MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit Niederlassungen in ganz Europa und in Australien.Foto: