Die Photon Energy N.V., ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass sie ihre 6,50% Green EUR Bond 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) in Höhe von 10 Mio. Euro auf einen ausstehenden Gesamtbetrag von 75 Mio. Euro aufgestockt hat. Trotz der makroökonomischen Umstände stieß die Aufstockung auf eine starke Nachfrage seitens der bestehenden Anleihegläubiger des Unternehmens im Rahmen eines Umtauschangebots sowie neuer institutioneller Anleger in ganz Europa.„Wir sind sehr erfreut über die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren, die sich in der Annahme des Umtauschangebots zeigt, sowie über den Zuspruch neuer institutioneller Investoren im Rahmen der Privatplatzierung. Angesichts der aktuellen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten werten wir dies als Vertrauensbeweis für unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.Der Green Bond mit einem Nominalwert von 75 Mio. Euro, einer Laufzeit bis 2027 und einer vierteljährlichen zahlbaren Verzinsung in Höhe von 6,50 % p.a. wurde von imug | rating im Rahmen einer Secondary Party Opinion auf seine Nachhaltigkeit hin bewertet. Sie wird seit dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlo?s aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollsta?ndigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender fo?rderfa?higer Vermo?genswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermo?genswerte verwendet wurden, in U?bereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.Über die Photon Energy Group – photonenergy.comDie Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 120 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 892 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330 MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit Niederlassungen in ganz Europa und in Australien.