Der Vorstand der Photon Energy N.V. hat beschlossen, den Green Bond 2021/2027 durch Umtausch und öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Millionen Euro aufzustocken.Die mit 6,50% p.a. verzinste Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3KWKY4) und vierteljährlichen Zinszahlungen wird um bis zu 25 Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden den Anleiheinhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots mit einer Prämie von 1,5% zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettostückzinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten.Das Umtauschangebot beginnt am 7. September 2022 und läuft bis zum 7. Oktober 2022. Das öffentliche Angebot, das in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg stattfinden wird, beginnt am 7. September 2022 und läuft bis zum 11. Oktober 2022. Anschließend werden die Anleihen auch in diesen und weiteren europäischen Ländern einer begrenzten Anzahl qualifizierter Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das Angebot der Anleihen erfolgt zum Nennwert.Der Wertpapierprospekt wurde nach seiner Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg am 1. September 2022 auf der Website des Unternehmens www.photonenergy.com/greenbond2022, veröffentlicht.Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden ab dem 14. Oktober 2022 in den Handel im Handelssegment Quotation Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.Als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung wurde die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, mandatiert.Alle Informationen zum Angebotsowie die zur Zeichnung der Anleihen erforderlichen Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter www.photonenergy.com/greenbond2022 abrufbar.Über die Photon Energy Group – photonenergy.comDie Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 120 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer Gesamtkapazität von 825 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 320 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in ganz Europa und Australien.