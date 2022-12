Statements von Richard Clarida, Global Economic Advisor bei PIMCO, zur aktuellen Zinspolitik und den Chancen auf einen Richtungswechsel der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve im Jahr 2023. Der bis vor Kurzem amtierende Fed-Vize skizziert den anstehenden Zinspfad der US-Notenbank, erörtert die wichtigsten Einflussfaktoren und stellt den aktuellen Kernkonflikt der Notenbanker dar. Insgesamt ist er überzeugt davon, dass die Fed nicht lockerlassen wird, bis die Inflation besiegt ist.



Ausgewählte Statements:



"Um den Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus zu erreichen, ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA notwendig. Dieser wird erforderlich sein, um den Kostendruck auf dem Arbeitsmarkt zu mindern."



"Die jüngsten Messwerte für die Inflation des US-Verbraucherpreisindex (VPI) bewegen sich in die richtige Richtung. Doch die Lohninflation auf Jahresbasis liegt mit derzeit über fünf Prozent deutlich zu hoch. Sie müsste sich um ein bis zwei Prozentpunkte abschwächen, damit die Fed ihr Inflationsziel von zwei Prozent erreicht."



"Der Arbeitsmarkt hat sich durch die Pandemie in grundlegender und komplexer Weise verändert. Zu Beginn 2023 herrscht Unsicherheit darüber, wie viel Anpassung auf dem Arbeitsmarkt erforderlich sein wird, um die Lohninflation auf ein mit der Preisstabilität vereinbares Tempo zu senken."



"Unter den gegenwärtigen Umständen wird es schwierig sein, selbst eine milde Rezession abzuwenden. Die Instrumente der Fed sind simpel, die Aufgabe ist komplex und es müssen schwierige Kompromisse erzielt werden."



"Die Fed wird nicht lockerlassen, bis das Ziel erreicht ist. Ich bin zuversichtlich, dass sie diesem Versprechen gerecht werden wird."



Foto: Richard Clarida © PIMCO