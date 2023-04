Was ist passiert? Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) belegt, dass die Kerninflation im März im Einklang mit unseren Erwartungen gestiegen ist (0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat). Wie erwartet, deuteten die Einzelheiten des Berichts darauf hin, dass sich das zugrunde liegende Inflationsniveau deutlicher abschwächt.



Was können wir erwarten? Die Mietinflation hat sich im Monatsvergleich deutlich verlangsamt, was darauf hindeutet, dass die verzögerten Auswirkungen der niedrigeren Marktmieten endlich im Verbraucherpreisindex angekommen sein könnten. Unterdessen gab es keine Anzeichen dafür, dass der Anstieg der Großhandelspreise für Gebrauchtwagen an die Verbraucher weitergegeben wurde.



Unterm Strich: Die heutigen Verbraucherpreisdaten bestätigen unsere Ansicht, dass die US-Notenbank kurz davorsteht, ihren Zinserhöhungszyklus zu beenden. Spannend bleibt die Frage, ob die Fed die Zinsen im Mai ein weiteres Mal anheben wird.



Foto: Tiffany Wilding © PIMCO