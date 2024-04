Harald Wilbert hat zum 1. April 2024 wie geplant die Funktion des Finanzvorstands der PNE AG und die Aufgaben von Jörg Klowat übernommen, der seinen Vorstandsdienstvertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert hat. Bereits seit Oktober 2023 ist Harald Wilbert Mitglied des Vorstands ohne spezielles Ressort der PNE AG. In den vergangenen Monaten hat er die PNE-Gruppe kennengelernt und die Übergabe vorbereitet. Zum Verantwortungsbereich von Harald Wilbert gehören neben Finance auch die Bereiche Legal & Compliance, Investor Relations & ESG, Human Resources, IT und das Facility Management.



„Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt Harald Wilbert. „In den vergangenen Monaten konnte ich mir einen guten Überblick über die Leistungsfähigkeit der PNE-Gruppe verschaffen. Die Unternehmensgruppe ist auf einem guten Weg und für die Umsetzung der Strategie gerüstet. Wir arbeiten gerade an den richtigen Stellschrauben.“



Jörg Klowat ergänzt: “Wir haben in den vergangenen Jahren viel bewegt und das Unternehmen neu ausgerichtet. Für mich geht eine erfolgreiche Zeit zu Ende. Gemeinsam haben wir den ersten Teil unserer Unternehmensstrategie Scale up erfolgreich umgesetzt. Ich wünsche dem Unternehmen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute für die Zukunft.“



„Es ist schade, dass Jörg Klowat nach 25 Jahren die PNE AG verlässt. Mit Harald Wilbert haben wir einen sehr guten neuen Finanzvorstand gefunden, der aus der Branche kommt und perfekt zu uns passt. Das haben die letzten Monate gezeigt“, erklärt Markus Lesser, Vorsitzender des Vorstands der PNE AG.



Jörg Klowat hatte im vergangenen August erklärt, die PNE AG auf eigenen Wunsch nach Ende seines Vorstandsdienstvertrags zum 31. März 2024 verlassen zu wollen, um sich beruflich zu verändern. In den nächsten Monaten steht er PNE weiter beratend zur Seite, um Projekte abzuschließen.



Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 25 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windkraft- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.



