Bei der PNE AG, einem international führenden Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime Standard der Deutschen Börse und baldigem Mitglied im SDAX, hat vorgestern, am 7. Juni 2022, die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption) und einer fünfjährigen Laufzeit begonnen. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich.



Im Rahmen der Vermarkung stößt die Anleihe bei Bestands- und Neuinvestoren auf großes Interesse. Gleichzeitig zeigt das Feedback insbesondere institutioneller Investoren, dass das allgemeine Zinsumfeld Implikationen auf die Renditeanforderungen hat. Daher hat die Emittentin in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager den Kupon bereits frühzeitig auf 5,000% festgelegt.



Der endgültige Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027 wird voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022.



Foto: © PNE AG



Eckdaten der PNE-Anleihe

Emittent PNE AG Kupon 5,000% p.a. Umtausch 23.05.–13.06.2022 Zeichnungsfrist 07.06.–15.06.2022 Valuta 23.06.2022 Laufzeit 23.06.2027 (5 Jahre) Volumen 50 Mio. Euro mit der Möglichkeit auf 100 Mio. Euro aufzustocken Listing Open Market, Börse Frankfurt ISIN / WKN DE000A30VJW3 / A30VJW Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Internet www.pne-ag.com







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.