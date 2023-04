Die Porsche Automobil Holding SE plant die Emission einer Debütanleihe (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit von rund 5 Jahren. Mandatiert wurden BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Mizuho, MUFG, Santander und Société Générale als Joint Bookrunners. Eine Reihe von Investor Calls sollen morgen stattfinden. Die Porsche Automobil Holding SE hat kein Rating.



Die Porsche Automobil Holding SE hat im Geschäftsjahr 2022 das Konzernergebnis nach Steuern auf 4,8 Mrd. Euro gesteigert (Vorjahr: 4,6 Mrd. Euro). Maßgeblich beeinflusst ist das Konzernergebnis nach Steuern durch das At-Equity-Ergebnis aus der Kernbeteiligung an der Volkswagen AG, Wolfsburg, von 4,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,6 Mrd. Euro).



Die Porsche SE ist eine Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG hält als Muttergesellschaft des Volkswagen Konzerns unmittelbar bzw. mittelbar Beteiligungen an der AUDI AG, der SEAT S.A., der ŠKODA AUTO a.s., der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, der TRATON SE, der Volkswagen Financial Services AG, der Volkswagen Bank GmbH sowie an zahlreichen weiteren Gesellschaften im In- und Ausland.



www.fixed-income.org

Foto: © Porsche AG