FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Automobil Holding SE hat erstmals eine Anleihe platziert, sie will damit den Anteilserwerb am Sportwagenbauer Porsche refinanzieren. Die Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit bis September 2028 und war mehrfach überzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die Porsche SE hatte sich im September 2022 und im Januar 2023 in zwei Schritten mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Porsche AG beteiligt.

Die Mittel sollen zur Refinanzierung einer Brückenfinanzierung verwendet werden, die für den Erwerb von Porsche-Stammaktien im Zuge des Börsengangs der Volkswagen-Tochter aufgenommen wurde.

Die Anleihe soll an der Börse Luxemburg gehandelt werden. Die Platzierung wird von Bank of America, Crédit Agricole, Mizuho Bank, MUFG, Santander und Société Générale durchgeführt.

April 20, 2023