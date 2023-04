Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, hat ein erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt absolviert und eine unbesicherte Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro begeben (ISIN XS2615940215). Die Mittel sollen zur Refinanzierung einer Brückenfinanzierung eingesetzt werden, die für den Erwerb von Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) aufgenommen wurde. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 27. September 2028 und war mehrfach überzeichnet. Leider hat die Porsche SE vergessen, in der Pressemeldung die Verzinsung zu erwähnen.



Der Kupon der Porsche SE-Anleihe beträgt 4,50%, der Emissionspreis 99,652% (Mid Swap +140 Basispunkte).



Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT: „Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe ist uns ein weiterer Schritt zur langfristigen Ausfinanzierung des Anteilserwerbs an der Porsche AG gelungen. Um gezielt auch Privatanlegern die Möglichkeit zur Investition zu geben, haben wir eine kleine Stückelung von 1.000 Euro pro Anteil gewählt. Nach der sehr erfolgreichen Platzierung unseres Schuldscheins im März schaffen wir nun für neue Investorengruppen die Möglichkeit, sich an der Porsche SE auf der Fremdkapitalseite zu beteiligen“.



Die Anleihe wird am regulierten Markt der Börse Luxemburg gehandelt. Die Platzierung der Anleihe wurde durch Bank of America, Crédit Agricole, Mizuho Bank, MUFG, Santander und Société Générale als Active Bookrunner begleitet.



