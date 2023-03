Das hohe Tempo am europäischen Primärmarkt setzte sich auch in der letzten Woche fort, da die Emissionen mehrerer namhafter Unternehmen erfolgten. Insgesamt wurde in der Zeitspanne vom 6.-10. März ein Volumen von über 54 Mrd. Euro emittiert, was die Erwartung der Marktteilnehmer übertroffen hat. Davon waren ca. 48% SSAs, 28% Financials und 24% Unternehmensanleihen. Der Anteil der ESG Bonds betrug in dieser Woche ca. 18 %



Heineken NV, einer der größten Bierhersteller der Welt, zapfte in dieser Woche den europäischen Anleihemarkt an, um den Kauf von Südafrikas größtem Weinexporteur zu finanzieren. Nachdem die Kartellbehörde Südafrikas dem Kauf eines 65% Anteils am Getränkekonzern Distell durch Heineken nun endgültig zugestimmt hatte, begab Heineken 3 Tranchen mit den Laufzeiten 18 Monate, 7,5 Jahre und 12 Jahre im Gesamtvolumen von insgesamt 2 Mrd. Euro. Die Heineken-Tranchen im Detail:



-> Laufzeit 23.09.2024, ISIN XS2599731473, Volumen 500 Mio. Euro, Kupon 3,875%, Emissionspreis 99,911%

-> Laufzeit 23.09.2030, ISIN XS2599730822, Volumen 750 Mio. Euro, Kupon 3,875%, Emissionspreis 99,603%

-> Laufzeit 23.03.2035, ISIN XS2599169922, Volumen 750 Mio. Euro, Kupon 4,125%, Emissionspreis 99,360%



Daneben emittierten auch andere bekannte Unternehmen wie beispielsweise Anglo American, Nestle, Stellantis und Magna International Bonds im Volumen zwischen 500 Mio. Euro und 1 Mrd. Euro.



Die am meisten überzeichnete Anleihe der Woche kam aus dem SSA Sektor. Es war wieder einmal ein Bond der Europäischen Union, diesmal mit einer Laufzeit von 11 Jahren. Dem Emissionsvolumen von 6 Mrd. Euro standen Zeichnungen in Höhe von über 54 Mrd. Euro gegenüber.



Insgesamt kann man feststellen, dass dem nach wie vor großem Volumen an Neuemissionen weiterhin gute Nachfrage seitens institutioneller Investoren gegenübersteht.



Primärmarkt Wochenstatistik Corporate Bonds

Emittent Laufzeit Emissionsvolumen Orderbuch Überzeichnung Elia Group (Hybrid) Unendlich 500 Mio. Euro 2,9 Mrd. Euro 5,80x NATS (En Route) 10,5 Jahre 145 Mio. GBP 800 Mio. GBP 5,52x Anglo American 5,5 Jahre 500 Mio. Euro 2,40 Mrd. Euro 4,80x

Quelle: Bloomberg



Primärmarkt Wochenstatistik Financial Institutions

Emittent Laufzeit Emissionsvolumen Orderbuch Überzeichnung Hellenic Bank (Tier 2) 10,25 Jahre 200 Mio. Euro 800 Mio. Euro 4,00x Westpac Sec. NZ 5 Jahre 750 Mio. Euro 2,25 Mrd. Euro 3,00x Raiffeisen Bank Int. 3 Jahre 500 Mio. Euro 1,40 Mrd. Euro 2,80x

Quelle: Bloomberg



Primärmarkt Wochenstatistik SSA (Sovereigns, supranationals and agencies)

Emittent Laufzeit Emissionsvolumen Orderbuch Überzeichnung Europäische Union 11,3 Jahre 6,00 Mrd. Euro 54,50 Mrd. Euro 9,08x Kommuninvest I Sverige (Green) 4 Jahre 500 Mio. Euro 3,40 Mrd. Euro 6,80x KfW 7,2 Jahre 5,00 Mrd. Euro 25,80 Mrd. Euro 5,16

Quelle: Bloomberg