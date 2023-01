Der Aufsichtsrat der ProCredit General Partner AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, hat Christian Dagrosa zum 01.01.2023 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Gleichzeitig gibt die Gesellschaft bekannt, dass Herr Dr. Gabriel Schor wie geplant mit Ablauf seiner Vertragslaufzeit zum 31.12.2022 einvernehmlich aus dem Vorstand ausgeschieden ist.



Dr. Gabriel Schor war seit 2004 Mitglied des Vorstands und zuletzt unter anderem für die Bereiche Finance, Investor Relations und Supervisory Reporting verantwortlich. Zuvor war Dr. Gabriel Schor als Geschäftsführer für die Internationale Projekt Consult GmbH (IPC), einem der Gründungsaktionäre der ProCredit Holding, tätig.



Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit General Partner AG, kommentiert: „Wir sind Gabriel sehr dankbar für seinen enormen Einsatz, den er für die ProCredit Gruppe seit ihrer Gründung über drei Jahrzehnte hinweg erbracht hat und dass er bereit ist, sich weiterhin für die Gruppe zu engagieren. Christian ist seit drei Jahren ein geschätztes Mitglied unseres Management-Teams, demnach war seine Berufung in den Vorstand zum jetzigen Zeitpunkt eine folgerichtige Entscheidung.“



Christian Dagrosa (Jahrgang 1987) ist bereits seit 2017 für die ProCredit Gruppe in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. Seine vorherigen beruflichen Stationen umfassen unter anderem eine mehrjährige Tätigkeit für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG im Bereich Financial Services.



In seiner neuen Funktion als Finanzvorstand/CFO der ProCredit Holding verantwortet Christian Dagrosa zukünftig insbesondere die Bereiche Finance und Investor Relations.



„Die ProCredit Gruppe ist in den letzten Jahren eine Art zweites zuhause für mich geworden, daher freue ich mich besonders über diese Ernennung. Mit Gewissheit wird sich die wirtschaftliche und politische Integration zwischen West- und Osteuropa in den kommenden Jahren beschleunigen und für Europa wird der Wiederaufbau der Ukraine nur eine von den vielen großen Aufgaben der Zukunft sein. Ich sehe ProCredit einzigartig positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu spielen und bin daher optimistisch, was die kurz- und mittelfristigen Aussichten unserer Gruppe betrifft”, so Christian Dagrosa.



Die ProCredit Gruppe bedankt sich ausdrücklich bei Dr. Gabriel Schor und wünscht ihm auch künftig alles Gute.



www.fixed-income.org

Foto: Christian Dagrosa © ProCredit General Partner AG