Die Public Service Electric and Gas Company begibt einen Green Bond mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren. Die Green Bond-Emission wird von Bank of America, Mitsubishi UFJ Financial, RBC Capital Markets und UBS begleitet. Erwartet werden A1 bzw. A Ratings. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Public Service Electric and Gas Company ist ein Energieversorger mit Sitz in Newark, New Jersey.



Laufzeit 10 Jahre: Fälligkeit 15.03.2033, USD Benchmark, Initial Price Talk: Treasuries +155-160 bp



Laufzeit 30 Jahre: Fälligkeit 15.03.2053, USD Benchmark, Initial Price Talk: Treasuries +175-180 bp



https://www.green-bonds.com/

Foto: © John R Perry auf Pixabay