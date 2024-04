Oben auf der Agenda stehen weiterhin makroökonomische Faktoren im Zusammenhang mit geopolitischer Neuordnung, Demografie und Rückkehr der Kapitalkosten:



1) Geopolitische Neuordnung ¬¬– Spannungsfelder, Wahlen und politische Veränderungen, die zu dezentralisierten Lieferketten, Protektionismus und Machtverschiebungen führen, beeinflussen eindeutig den Geldfluss und die Anlageentscheidungen.



2) Demografischer Wandel – Die Menschen verändern ihre Lebens- und Arbeitsweise sowie ihr Konsumverhalten. Unsere Stakeholder wissen – sowohl aus Investitionsperspektive als auch für ihre eigenen Organisationen –, dass bestimmte Sektoren und Unternehmen davon profitieren werden.



3) Kapitalkosten – Höhere Zinssätze wirken sich auf alle Unternehmen aus, aber die schwächeren sind besonders stark betroffen. Daher wird die Flut nicht alle Boote zum Schwimmen bringen. Es wird eine größere Dispersion zwischen Gewinnern und Verlierern, den „Haves“ und den „Have-Nots“ geben. Für deren Identifizierung und entsprechende Positionierung wird ein aktives Asset Management entscheidend sein.



Aktives Investieren wird immer attraktiver



Ein häufiges Thema im Gespräch mit unseren Kunden ist die Rückkehr der aktiven Vermögensverwaltung. Viele Kunden wissen um die Bedeutung der Auswahl von Credit und anderen Wertpapieren, die von den makroökonomischen Faktoren am besten profitieren können. Sie bevorzugen immer häufiger eine aktive gegenüber einer passiven Investmentstrategie. Dies gilt sowohl für Investmentfonds als auch für das wachsende Interesse an neuen Instrumenten wie aktiven Anleihe- und Aktien-ETFs: Ein Wachstumsbereich für unsere Branche und für Janus Henderson.



Unter Berücksichtigung der geopolitischen Neuordnung bleiben bei der regionalen Allokation die USA sowohl bei Aktien als auch bei Fixed Income generell im Fokus der Kunden. Aber auch das Interesse und die Investitionsmöglichkeiten außerhalb der USA wachsen wie seit langem nicht mehr. Dies gilt insbesondere für Investitionen in westeuropäischen Ländern, einschließlich Großbritanniens, und in den asiatischen Industrieländern. Das Interesse an asiatischen Schwellenländern ist noch nicht sehr groß, das könnte sich jedoch im Laufe des nächsten Jahres ändern. So sind wir dort auch als Unternehmen investiert. Davon abgesehen scheinen die Schwellenländer insgesamt wieder in den Fokus zu rücken, egal ob Aktien oder Anleihen, öffentliches oder privates Exposure.



Innovatives Denken für individuelle Bedürfnisse



Die Sektoren Biotechnologie und Technologie sind angesichts der Makrotrends bei Demografie und Kapitalkosten besonders spannend. KI ist in aller Munde, sowohl als Investition als auch zur Optimierung der Arbeitsabläufe. Janus Henderson hat die Expertise in beiden Feldern.



Im Zusammenhang mit den höheren Kapitalkosten steigt auch das Interesse an festverzinslichen Wertpapieren, insbesondere an Multi-Sektor-Portfolios, verbrieften Vermögenswerten und regionalen Portfolios, die auf Länder wie Australien, Japan und Großbritannien fokussiert sind.



Was Dienstleistungen betrifft, so sind die Kunden am meisten an einer individuellen und persönlichen Gestaltung interessiert. Anders ausgedrückt: Massenanpassung und Massenpersonalisierung werden zu einer Selbstverständlichkeit. Kunden wollen das Gefühl haben, dass ihre Asset Manager ihre individuellen Bedürfnisse verstehen. Dieser Branchentrend wird noch einige Zeit anhalten. Um die Bedürfnisse unserer Kunden und wiederum deren Kunden zu verstehen und zu erfüllen, bauen wir unsere Kompetenzen aus.



Diese Anforderungen an das Dienstleistungsniveau, insbesondere von sophistizierten Anlegern, spiegeln eine Verlagerung weg von Einzelprodukten hin zu Lösungen wider und erstrecken sich auf die Erwartungen an ein integriertes Portfoliomanagement. Unser tägliches Brot, das aber auch Bestandteil einer Portfoliokonstruktion und -Strategie-Lösung sein kann.



Weitere Möglichkeiten, um die von den Kunden gewünschten Ergebnisse zu erzielen, sind Balanced-Aktien- und Anleihestrategien, Multi-Strategien, Quant-Overlays und Modellportfolios sowie hybride Angebote, die öffentliche und private Wertpapiere kombinieren. Diese Angebote gibt es immer häufiger. Insbesondere die Balanced und Quant-Overlays scheinen im Fokus von Kunden zu stehen, die sich vorsichtig von den Geldmärkten oder aus dem Cash zurückziehen wollen, um ein etwas höheres Anlagerisiko einzugehen, ohne alles zu riskieren. Darüber hinaus – und das haben wir in Gesprächen weltweit gehört – gibt es nach wie vor eine Menge ungenutztes Bargeld.



Insgesamt zeigt sich derzeit so viel Optimismus für Neues, wie schon lange nicht mehr. Für Janus Henderson ist dies eine aufregende Zeit. Der Kontakt zu unseren Kunden, das Verstehen ihrer Bedürfnisse und die Möglichkeit, die richtigen Lösungen anzubieten, stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.



Foto: Ali Dibadj, CEO © Janus Henderson Investors