Die reconcept Gruppe erreicht mit dem "Solar Bond Deutschland" (ISIN: DE000A30VVF3) die nächste erfolgreiche Vollplatzierung einer depotfähigen, börsennotierten Anleihe. Dabei wurde das Emissionsvolumen erst zu Jahresbeginn aufgrund der hohen Investorennachfrage von 10 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro aufgestockt. Rund 800 Anleger haben das Wertpapier, das über eine Laufzeit von 6 Jahren mit 6,75% p.a. verzinst ist, gezeichnet.



Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und der Entwicklung von Photovoltaik-(PV)-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland.



Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Vollplatzierung einer weiteren Grünen Anleihe. Damit leisten wir gemeinsam mit unseren Anlegern einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft. An Photovoltaik als wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung führt kein Weg vorbei. Das Marktpotenzial für Projektentwickler wie reconcept sowie nachhaltig-orientierte Investoren ist enorm."



Der reconcept Solar Bond Deutschland wird plangemäß am 28. April 2023, dem Valuta-Tag, in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



https://www.green-bonds.com/

Foto: Karsten Reetz © reconcept