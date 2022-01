Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, hat das öffentliche Angebot für ihren Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA erfolgreich beendet. Auf diesem Wege wurden rund 1,5 Mio. Euro des verfügbaren Aufstockungsvolumens von 4,3 Mio. Euro gezeichnet. Damit beträgt das aktuell platzierte Anleihevolumen insgesamt 14 Mio. Euro. Der reconcept Green Bond II, der über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,25% p.a. bietet, ist ab sofort an der Börse handelbar. Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: "Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die unsere grüne Unternehmensanleihe über unsere Partner, die Börse und unser Unternehmen gezeichnet haben und damit zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums beitragen. Der Platzierungserfolg ist ein großer Vertrauensbeweis der Investoren in den Markt der Erneuerbaren Energien, aber vor allem auch in unsere Unternehmensstrategie, die verstärkt auf die eigene Projektentwicklung von Photovoltaik in Deutschland setzt. Wir gehen davon aus, das aufgestockte Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro in Kürze zu erreichen."



Foto: Karsten Reetz © reconcept

Eckdaten des reconcept Green Bond II

Emittentin reconcpet GmbH Kupon 6,25% p.a. Volumen 14 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3E5WT0 / A3E5WT Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100% Valuta 25.01.2022 Laufzeit 25.01.2022-25.01.2028 (6 Jahre) Zinszahlung Halbjährlich, am 25.01. und 25.07. Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Internet www.reconcept.de/ir







