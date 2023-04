Die Renell Wertpapierhandelsbank AG verstärkt ihr Portfoliomanagement mit Martin Utschneider, der zukünftig als Leiter Kapitalmarktanalyse das Team bei Lösungen im Publikumsfondsbereich sowie bei Spezialmandaten unterstützen wird. Er wird zudem seine Erfahrungen der Technischen Kapitalmarktanalyse in einen eigenen Fonds einbringen.



„Mit der Gewinnung von Martin Utschneider konnten wir einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten gewinnen. Martins fundierte Technische Analysen sind von seiner umfangreichen, mehr als 20-jährigen Kapitalmarkterfahrung geprägt und wenden sich sowohl an private wie auch institutionelle Anleger. Martin Utschneider wird daher eine wichtige Säule unseres Portfoliomanagement-Teams bilden“, kommentiert Tarek Saffaf, Head of Asset Management und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.



Martin Utschneider begann seine Karriere zunächst im Sparkassensektor (Sparkasse Oberland, Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen) und wechselte danach zu einer namhaften österreichischen Adresse (Alpen Privatbank, vormals Walser Privatbank bzw. Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG). Zuletzt war er 15 Jahre bei der renommierten Privatbank Donner & Reuschel tätig. Davon rund elf Jahre als Leiter Technische Analyse. Er ist zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und zwei Hochschulen als Fachdozent und Prüfer tätig. Martin Utschneider verfügt über umfassende Erfahrung in der Wertpapierbetreuung internationaler Private Banking- und Wealth Management-Kunden. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum sehr große Beachtung. Mit seinen regelmäßigen Auftritten bei renommierten Medienvertretern zählt er zu den meist zitiertesten Experten seines Fachgebietes.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Martin Utschneider einen ausgewiesenen Experten seines Fachs gewinnen konnten, der seit vielen Jahren erfolgreich im Kapitalmarktbereich tätig ist und sein Knowhow sehr gut bei Renell sowie in unsere Kundenbeziehungen einbringen kann. Die Renell Wertpapierhandelsbank schreitet damit in ihrer Neuausrichtung weiter voran und bietet den Kunden ein breit gefächertes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an.“ – Michael Puschmann, CEO Renell Wertpapierhandelsbank AG.



Die Renell Wertpapierhandelsbank AG wurde 1985 in Frankfurt gegründet. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind die Bereiche Corporate Finance, Fixed Income Sales & Trading und Asset Management.



www.fixed-income.org

Foto: Martin Utschneider © Renell Wertpapierhandelsbank AG