Die Diamond II Ltd. hat einen Green Bond im Volumen von 400 Mio. USD und einer Laufzeit von 3,25 Jahren (ISIN USV28479AA77). platziert Der Green Bond wird von ReNew Energy Global PLC garantiert.



Der Kupon beträgt 7,95%, der Emissionspreis lag bei 99,382%. Erwartet werden folgende Ratings: Ba3 durch Moody´s und BB- durch Fitch.



Der neue ReNew Energy / Diamond II Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD. Das Settlement erfolgt am 28.04.2023, der Green Bond hat eine Laufzeit bis 28.07.2026.



Die Green Bond-Emission wurde von Barclays, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Standard Chartered, BNP Paribas, DBS, Mizuho, Mitsubishi UFJ Financial, SMBC Nikko, SocGen und Natixis begleitet.



ReNew Energy Global ist der führende Anbieter von erneuerbaren Energien in Indien.



Foto: © Markus Distelrath auf Pixabay