Die Republik Österreich hat am Dienstag zwei neue Anleihen aufgestockt. Am Programm der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) standen ein dreijähriger und ein 23-jähriger Bond. Nach der Syndizierung vorige Woche wurde keine 10-jährige Anleihe aufgestockt, "damit der Markt nicht zu stark belastet wird", sagte OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix.

Alles in allem sei die Auktion sehr gut verlaufen, die Nachfrage sei gut. Die 23-jährige Anleihe sei 2,71-fach überzeichnet gewesen, die kürzerlaufende Anleihe war 3,47-fach überzeichnet. Viele "real money accounts" - darunter fallen Pensionsfonds, Versicherer, oder klassische Asset-Manager -, die wegen des negativen Zinsumfeldes längere Zeit nicht am Markt präsent waren, würden in Anbetracht des nun positiven Zinsniveaus nun wieder zurückkommen, so Stix weiter.

In Summe holte sich die OeBFA mit der heutigen Aufstockung mehr als 1 Mrd. Euro am Markt. Die Emissionsrenditen lagen für die dreijährige Anleihe bei 2,514 Prozent und für die 23-jährige bei 2,835 Prozent. Das 23-jährige Papier sei 2,71-fach überzeichnet gewesen, der kürzerlaufende Bond war 3,47-fach überzeichnet.

