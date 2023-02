Die Republik Österreich hat am Dienstag zwei Bundesanleihen aufgestockt. Am Programm der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) standen eine zehnjährige Anleihe (2,90 Prozent Bundesanleihe 2023-2033) und ein ehemals zwanzigjähriger Bond mit einer Restlaufzeit von 17 Jahren (0,00 Prozent Bundesanleihe 2020-2040). Die Anleihen wurden um je 862,5 Mio. Euro aufgestockt, die OeBFA hat sich damit insgesamt 1,725 Mrd. Euro am Markt geholt.

Der 17-jährige Bond war laut Bundesfinanzierungsagentur 2,09-fach überzeichnet, die im Jänner begebene und nun erstmals aufgestockte zehnjährige Anleihe 1,82-fach. Die OeBFA ist im Anbetracht der aktuellen Marktphase mit hoher Volatilität, in der Investoren etwas zurückhaltender agieren, mit dem Ergebnis der Auktion zufrieden.

Die Emissionsrendite für die zehnjährige Bundesanleihe lag bei 2,865 Prozent, jene für die 17-jährige bei 2,960 Prozent.

Die Republik plant heuer am Markt über die OeBFA rund 45 Mrd. Euro über Bundesanleihen aufzunehmen. Davon ist laut Bundesfinanzierungsagentur bereits knapp ein Viertel emittiert. Damit sei der Finanzierungsfortschritt für diese Zeit im Jahr schon sehr gut und man habe bei den bisherigen Transaktionen gesehen, dass der Markt sehr aufnahmefähig ist.

itz/bel

(APA)