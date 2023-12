Die Republik Österreich hat frisches Geld am Kapitalmarkt aufgenommen. Eine zehnjährige Bundesanleihe wurde um 632,5 Mio. Euro aufgestockt. Das teilte die Bundesfinanzierungsagentur OeBFA am Dienstag nach der Auktion mit. Beim zehnjährigen Papier betrug die Rendite - also der Zinssatz, den Österreich zahlen muss, - 2,751 Prozent. Im November lag die Rendite der zehnjährigen Anleihe noch bei 3,293 Prozent.

Der deutliche Renditerückgang sei unter anderem auf die Markterwartungen hinsichtlich möglicher Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed zurückzuführen, sagte OeBFA-Chef Markus Stix. Erste Marktteilnehmer rechneten bereits mit Zinssenkungen im zweiten Quartal 2024. Diese Erwartung sei schon am Markt eingepreist.

Die Papiere waren bei der heutigen Auktion laut OeBFA sehr gut nachgefragt. Die 10-jährige Anleihe war 2,71-fach überzeichnet. Zum Vergleich: Heuer waren die Papiere durchschnittlich 2,5-fach überzeichnet.

Die OeBFA vergleicht häufig die Renditen österreichischer Bundesanleihen mit jenen Deutschlands. Bei der zehnjährigen Anleihe habe der Abstand zu Deutschland 55 Basispunkte betragen.

Mit der Anleihe hat die OeBFA ihren heurigen Finanzierungsplan den Angaben zufolge vollständig erfüllt.

sag/kre