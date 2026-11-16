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16.11.2026 17:06:38
Robert Pattinson wird neuer James Bond
LONDON (dpa-AFX) - Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist beendet. Der britische Schauspieler Robert Pattinson übernimmt die Rolle des berühmten Geheimagenten. Das gab das Filmstudio Amazon MGM bekannt. Der 40-Jährige tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an, der sich 2021 von der Rolle verabschiedet hatte. Pattinson wird der siebte Bond-Darsteller der Kinoreihe. Der neue Film soll 2028 ins Kino kommen. Regie führt der kanadische Filmemacher Denis Villeneuve./DP/he
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.