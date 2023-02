Der Schweizer Pharmakonzern Roche emittiert EUR Benchmark-Anleihen (senior unsecured) mit Laufzeiten von 6,5 und 12 Jahren (Dual Tranche). Für die 6,5-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 45 bp gegenüber Mid Swap erwartet (ca. 3,5%). Für die 12-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 60-65 bp gegenüber Mid Swap erwartet (ca. 3,7%). Erwartet werden Aa2, AA und AA Ratings. Roche erzielte 2022 einen Umsatz von 63,3 Mrd. CHF (2021: 62,8 Mrd. CHF).



Emittent ist die Roche Finance Europe BV, garantiert werden die Anleihen von der Roche Holding Ltd. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, die Mindestorder bei Emission 100.000 Euro, die Anleihen werden an der SIX sowie in Frankfurt gelistet. Anwendbar ist Schweizer Recht, Bookrunners sind Barclays, Deutsche Bank und Santander.



Details zu den zwei Tranchen:



- Laufzeit: 27.08.2029, ISIN: XS2592088236, Initial Price Talk: Mid Swap +45 bp (ca. 3,5%)

- Laufzeit: 27.02.2035, ISIN: XS2592088400, Initial Price Talk: Mid Swap +60-65 bp (ca. 3,7%)



https://www.fixed-income.org/

Foto: © Roche