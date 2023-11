Green Bonds sind per se prädestiniert für ein nachhaltiges Fondsportfolio. Zwar erfüllt nicht jeder Green Bond automatisch unsere Nachhaltigkeitskriterien, doch das Gros der Papiere, die emittiert werden, fallen darunter. Mittlerweile ist der Anteil der Green Bonds auf über 20 Prozent innerhalb des gesamten Anleihenanteils unseres Sustainable Balanced-Fonds gewachsen. Diese Entwicklung zeigt, dass die Rolle von Green Bonds im Markt größer wird und sie für zahlreiche nachhaltige Portfolios an Bedeutung gewinnen.



Angesichts der momentanen Gemengelage stellen wir uns mit dem Portfolio weiterhin defensiv auf. Keines der aktuell am Markt diskutierten Szenarien ist unterstützend für Aktien. Findet die erhoffte Wachstumsabschwächung nicht statt, müssten die Zinsen noch kräftig erhöht werden. Auch das gegenteilige Szenario, bei welchem Zinssenkungen auf eine Wachstumsabschwächung folgen, ist derzeit an den Märkten nicht eingepreist. Die Stimmungsindikatoren zeigen aktuell ein neutrales Bild, während das Aktienmarkt-Momentum in den vergangenen Monaten leicht ins Negative gedreht hat.



Entsprechend gewichten wir den Anleihenanteil in Richtung Jahresende etwas über und die Aktienquote, die generell zwischen 35 und maximal 65 Prozent des Gesamtportfolios betragen darf, leicht unter mit 49 Prozent Portfolioanteil. Anleihen erachten wir angesichts des Zinsniveaus als attraktiv, insbesondere auch gegenüber Cash-Positionen. Wichtig ist uns dabei die hohe Qualität der Emittenten. In punkto Währungen spricht die Realrenditedifferenz weiterhin für den US-Dollar im Vergleich zu Euro. Wir bevorzugen momentan zudem den australischen Dollar. Dieser ist sehr günstig bewertet und kann von steigenden Rohstoffpreisen profitieren.



Zwar ist das Momentum bei Aktien, wie bereits angedeutet, nicht positiv, doch eine Jahresendrally erscheint nicht unmöglich. Zumal der Blick in die Historie zeigt, dass es häufiger eine saisonal bessere Phase für die Aktienmärkte sein kann. Für diesen Fall haben wir den Schweizer Aktienanteil aufgestockt. Zum einen verlor der Markt jüngst überproportional aufgrund unternehmensspezifischer Meldungen, die den Gesamtmarkt negativ beeinflussten. Damit besteht ein erhöhtes Aufholpotenzial nach dieser Schwächephase. Und zum anderen steht der Schweizer Aktienmarkt sinnbildlich für Defensive, die in unserem Portfolio momentan Trumpf ist.



Neben den Renditeaspekten tragen die Investitionen des Sustainable Balanced-Fonds positiv zum Klimaschutz und dem Erreichen der Pariser Klimaziele bei, da keine Investitionen getätigt werden in Industrien, die nicht kompatibel mit dem Klimaschutz (1,5-Grad-Ziel) sind. So gehören die umfassenden Ausschlusskriterien im Marktvergleich zu den strengsten. Unter den Überbegriffen Anthropogener Klimawandel, Gefährdung der Erdatmosphäre, Rückgang der Artenvielfalt sowie Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit haben wir über 20 Ausschlusskriterien festgelegt, die für einen puristischen Nachhaltigkeitsfonds sorgen. Das Fondsportfolio mit einem Volumen von über zwei Milliarden Euro zeigt, dass dieser Ansatz von den Anlegerinnen und Anlegern honoriert wird.



www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.

Foto: Reto Niggli © Swisscanto