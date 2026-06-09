K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 17:25:38

ROUNDUP: K+S begibt Wandelanleihe über 320 Millionen Euro

KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S (K+S) hat sich durch die Ausgabe einer Wandelanleihe frische Mittel beschafft. Ausgegeben wurden unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennwert von rund 320 Millionen Euro mit einer Endfälligkeit 2031, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Das sind 20 Millionen Euro mehr als zunächst in Aussicht gestellt. Grund sei eine starke Investorennachfrage gewesen, hieß es.

Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen. Verzinst werden die Papiere mit 0,625 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 17,9279 Euro, das sei eine Prämie von 35 Prozent auf den Referenzaktienkurs.

Den Nettoemissionserlös will K+S zur Finanzierung des Anfang Juni angekündigten Kaufs des Salzgeschäfts vom polnischen Chemieunternehmen Qemetica verwenden und für allgemeine Geschäftszwecke./err/men/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen