Die RWE AG hat zwei Green Bond-Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro erfolgreich begeben. Für die erste Tranche mit einer Laufzeit bis 2029 beträgt die Rendite 3,680%, basierend auf einem Kupon von 3,625% p.a. und einem Ausgabepreis von 99,709% (ISIN XS2584685031). Für die zweite Tranche mit einer Laufzeit bis 2035 beträgt die Rendite 4,148%, basierend auf einem Kupon von 4,125 % p.a. und einem Ausgabepreis von 99,786% (ISIN XS2584685387). Die Emission stieß bei Investoren auf großes Interesse. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) 100.000 Euro, Listing: Luxemburg, deutsche Recht. Global Coordinatior war Morgan Stanley, Bookrunners: BayernLB, BBVA, DZ Bank, Helaba, RBC Capital Markets und UniCredit.



Seit 2021 hat RWE grüne Anleihen im Wert von 4,85 Mrd. Euro emittiert. Die Erlöse werden ausschließlich zur Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten verwendet. Wie im RWE Green Bond Framework angegeben, kommen Wind- und Solarprojekte für Green Bonds infrage. Dies steht im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 der Vereinten Nationen, den Anteil erneuerbarer Energien am weltweiten Strommix zu erhöhen.



Mit seiner Strategie „Growing Green“ erhöht RWE massiv das Tempo und investiert bis 2030 brutto 50 Mrd. Euro in sein Kerngeschäft. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio auf 50 Gigawatt in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und Nordamerika der asiatisch-pazifischen Region.

